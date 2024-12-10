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21:56, 10 декабря 2024Мир

В МИД прокомментировали нахождение Асада в России

Замглавы МИД Рябков: Асад находится в России, он в безопасности
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Президент Сирии Башар Асад находится в России в безопасности, Москва поступила так, как положено в подобных ситуациях. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с NBC News.

«Президент Асад в России. В такой ситуации было бы неправильно с моей стороны рассуждать о том, что случилось и как это разрешалось. Но он в безопасности. Это показывает, что Россия действует так, как это и требуется в подобных экстраординарных ситуациях», — прокомментировал Рябков.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Сирии Башар Асад провел переговоры с участниками конфликта и принял решение оставить пост, покинув страну.

Позднее стало известно, что Асад находится с семьей в Москве.

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