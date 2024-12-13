Причины массированного удара по Украине объяснили

Дандыкин: массированный удар по Украине связан не только с Таганрогом

Массированный ракетный удар по Украине может быть связан не только с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу, но и являться реакцией на другие попытки Киева атаковать Россию. Такое предположение высказал военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Абзацем».

«Я думаю, это не только с Таганрогом связано. Был же ведь еще и беспилотников налет большой», — рассказал эксперт.

По его словам, ВС России одновременно использовали беспилотники и ракеты с воздуха и земли, что говорит о том, что состояние украинской ПВО можно оценить как слабое.

«Все ждут "Орешника" как финишной, скажем, черты. Может быть, и не последует, но ожидание есть у народа. И у врага тоже», — добавил Дандыкин.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что основная часть ракет, выпущенных утром 13 декабря в ходе массированного удара по военным объектам на территории Украины, летела в западные регионы страны.