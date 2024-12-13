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12:11, 13 декабря 2024Бывший СССР

Украинцев предупредили о массированном ракетном ударе по западным регионам

«Страна.ua» сообщила о массированном ракетном ударе по западным регионам Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Основная часть ракет, выпущенных утром 13 декабря в ходе массированного удара по военным объектам на территории Украины, летела в западные регионы страны. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram.

Перед этим в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные карты министерства цифровой трансформации республики.

Кроме того, об угрозе ракетных ударов сообщали Воздушные силы (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщается в Telegram-канале ВС ВСУ, отбой ракетной опасности по большинству областей Украины произошел около 11:10.

Утром 13 декабря Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар из комплексов «Кинжал» и «Искандер». Всего сообщается о запуске 120 ракет по территории Украины.

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