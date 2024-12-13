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10:02, 13 декабря 2024Культура

Призвавший россиян разводиться Олег Майами оказался под угрозой наказания

Олега Майами могут первого в России наказать за дискредитацию семейных ценностей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anastasia Sorgina / URA.RU / Globallookpress.com

Российский блогер и певец Олег Майами может стать первым россиянином, которого накажут за дискредитацию семейных ценностей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, причиной стало то, что в Год семьи исполнитель призвал граждан разводиться. Отвечая на вопрос журналистки, Майами перефразировал строчки из песни рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) «Не сходи с ума». «Ребят, девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался Новый год», — сказал артист.

Отмечается, что слова певца возмутили активистов, посчитавших это пропагандой бракоразводных процессов. «[Правозащитник] Светлана [Грачева] обратилась в СК и попросила проверить подстрекательские высказывания Олега Кривикова. Майами может стать первым, кого накажут в рамках закона о запрете публичной пропаганды чайлдфри, который приняли в ноябре», — говорится в сообщении.

Ранее также Олег Майами ответил на слухи о романе с исполнительницей Ольгой Бузовой.

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