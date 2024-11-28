Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:59, 28 ноября 2024Культура

Майами ответил на слухи о романе с Бузовой

Певец Олег Майами заявил, что романтическая история с Бузовой в прошлом
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Олег Майами / YouTube

Российский блогер и певец Олег Майами ответил на слухи о романе с исполнительницей Ольгой Бузовой. Его комментарий приводит Пятый канал.

Отмечается, что несколько лет назад артисты уже встречались, однако их отношения продлились недолго. «Я очень внимательно наблюдала всегда за его карьерой и за его жизнью. И в этот раз инициативу проявил мужчина. Я люблю, когда мужчины берут все в свои руки», — сказала Бузова.

Певица призналась, что многие исполнители предлагали ей спеть дуэтом, однако она отказала большинству из них. Тем не менее Майами добился расположения Бузовой, в результате их совместная композиция получилась «горячей».

Однако блогер разрушил мечты фанатов: он признался, что их романтическая история с Бузовой давно в прошлом, сейчас их связывают дружеские отношения. При этом Майами уверен, что певица создаст семью и станет прекрасной мамой. «Я абсолютно не готов к семье и не представляю себя семейным человеком. Выбрал людей. Я как будто бы готов всю жизнь, пока не задохнусь, работать для людей», — подчеркнул исполнитель.

Ранее Бузова заявила, что влюблена в Майами, а эмоции, которые она проявляла к своему коллеге, вовсе не были наигранными. По словам артистки, происходящее между ними на съемках совместного клипа было «по-настоящему».

В ноябре Бузова поделилась планами на 2025 год. По словам артистки, в следующем году она хотела бы родить ребенка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о возможном ударе «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве

      В РПЦ отреагировали на запуск «Орешника»

      Путин заявил о ночном комбинированном ударе по Украине почти сотней ракет

      Путин заявил о неоднократных попытках Украины атаковать Москву и Петербург

      Названы очевидные свидетельства нехватки движения

      Путин указал на нелегитимность приказов Киева ВСУ

      В российском городе захотели построить метро

      В Госдуме рассказали о блокировке «вопреки здравому смыслу» выплат раненому бойцу СВО

      Путин анонсировал появление новых ракетных комплексов фразой «клиент может быть доволен»

      Шакира захотела подарить фанату купленную после разрыва с возлюбленным Lamborghini

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше