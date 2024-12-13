Президент Путин присвоил бригаде ВС России почетное наименование «гвардейская»

Президент России Владимир Путин присвоил бригаде Вооруженных сил (ВС) страны почетное наименование «гвардейская». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде. Глава государства присвоил ей почетное наименования за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Ранее Владимир Путин наградил главу Татарстана Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Помимо того, глава государства наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и актрису Алису Фрейндлих.