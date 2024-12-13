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18:22, 13 декабря 2024Россия

Путин присвоил бригаде ВС России почетное наименование

Президент Путин присвоил бригаде ВС России почетное наименование «гвардейская»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил бригаде Вооруженных сил (ВС) страны почетное наименование «гвардейская». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде. Глава государства присвоил ей почетное наименования за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Ранее Владимир Путин наградил главу Татарстана Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Помимо того, глава государства наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и актрису Алису Фрейндлих.

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