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14:28, 13 декабря 2024Экономика

Путин включил в пенсионный стаж россиян период работы на Украине до 23 февраля 2022 года

Путин включил в пенсионный стаж россиян работу на Украине в 1991-2022 годах
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении в пенсионный стаж для исчисления пенсии россиян период работы на Украине с 1991 года до 23 февраля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, при определении права на страховую пенсию также будут включаться срок работы в Донецкой и Луганской народных республиках с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля 2022 года до 31 декабря 2022 года.

По данным агентства, принятое решение позволит повысить уровень пенсионного обеспечения примерно 236,6 тысячи человек.

Как отмечалось на стадии одобрения соответствующего законопроекта Минтруда РФ правительственной комиссией, средний размер выплат такой категории пенсионеров в 2024 году увеличится на 2385 рублей, в 2025-м — на 2524 рубля, а в 2026-м — на 2686 рублей.

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