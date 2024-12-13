Раскрыта сумма трат российских мужчин на подарки в качестве извинений

Sokolov: российские мужчины готовы потратить 5000 рублей ради примирения

Ювелирный бренд Sokolov и ретейлер «Золотое Яблоко» раскрыли сумму денег, которую российские мужчины готовы потратить на подарки ради примирения. Результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что более половины (69 процентов) опрошенных женщин предпочитают приносить извинения словами, в отличие от трети мужчин (31), которые выбирают сделать что-то приятное для партнера в качестве извинений. Так, обычно респонденты дарят сладости, цветы, украшения, косметику и парфюмерию, а также технику или одежду.

Когда речь идет о стоимости подобного презента, мужчины чаще готовы вложиться в более дорогие жесты. Каждый шестой готов выделить на подарок от 5000 до 10 000 рублей, а среди женщин только каждая двадцатая поступит аналогичным образом. В категории от 1000 до 5 000 рублей готовность тратить примерно одинакова: 38 процентов мужчин и 37 процентов женщин.

В августе сообщалось, что с начала 2024 года цены на ювелирные украшения выросли на 13 процентов, а по сравнению с июнем 2023 года, подорожание оценивается в 26 процентов.