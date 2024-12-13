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12:01, 13 декабря 2024Россия

Россиян предложили «перепрошить» для повышения демографии

Губернатор Шумков предложил «перепрошить» россиян для повышения демографии
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил «перепрошить» россиян для повышения рождаемости в стране. С подобной инициативой он выступил во время прямой линии с жителями региона, передает ЕАН.

По его словам, экономические стимулы не помогут исправить ситуацию, так как «надо копаться в головах» людей. Шумков отметил, что «все попытки государства за деньги покупать рождаемость закончатся ничем».

«Надо покопаться в головах людей, понять, какие ошибки мы допустили в идеологии. Нужно перепрошивать информационную повестку», — пояснил курганский губернатор.

Он допустил, что начать следует с работы над сокращением числа абортов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили отозвать законопроект о запрете абортов в частных клиниках.

ЖЗЛ
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