Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение на 13 декабря

В Крыму объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 13 декабря, на территории полуострова ожидается усиление северо-западного ветра до 25 метров в секунду, а в южных, восточных районах и в горах — до 30 метров в секунду.

«В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ», — говорится в сообщении. Также возможно нарушение транспортного сообщения, затруднение движения автомобилей на дорогах, в особенности на участках горных перевалов.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. В частности, гражданам необходимо исключить выход в горно-лесную местность и на набережные.

Ранее российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что вложит 15 миллиардов рублей в строительство отелей в Крыму. Компания предпринимателя собирается построить гостиничный комплекс «Рахиль» на месте санатория «Жемчужина» в Ялте.