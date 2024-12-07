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12:51, 7 декабря 2024Путешествия

Российский бизнесмен построит отели в Крыму на 15 миллиардов рублей

Аркадий Ротенберг вложит 15 миллиардов рублей в строительство отелей в Ялте
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Аркадий Ротенберг вложит 15 миллиардов рублей в строительство отелей в Крыму. О своих планах российский бизнесмен рассказал РБК.

Компания Ротенбурга построит гостиничный комплекс «Рахиль» (в честь матери миллиардера) на месте санатория «Жемчужина» в Ялте. Планируется возвести два отеля — пятизвездочный на 180 номеров и четырехзвездочный на 140 комнат.

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Кроме того, на территории будет четыре ресторана, медицинский центр, залы для конференций и банкетов. Ротенбург собирается обустроить и окрестности отелей. В частности, там появится пешеходный мост к замку «Ласточкино гнездо».

Завершить проект рассчитывают в 2027 году, предварительный объем инвестиций — 15 миллиардов рублей.

Ранее россиянам предложили бюджетный отдых в санаториях страны после Нового года. Например, путевки в Крым можно найти от 71 тысячи рублей на двоих.

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