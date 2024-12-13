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15:32, 13 декабря 2024Забота о себе

Россиянам объяснили феномен предновогодней депрессии

Эксперт Исаев: чтобы справиться с новогодней депрессией, нужно больше отдыхать
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

В новогодний перид люди часто подводят итоги и сталкиваются с разочарованием, если не достигли всех поставленных целей, отметил врач, основатель Научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Феномен предновогодней депрессии он объяснил в беседе с Life.ru.

Завышенные ожидания он назвал первой причиной подавленности перед Новым годом. Вторая причина, по мнению Исаева, — это финансовые трудности, поскольку конец года часто связан с дополнительными расходами. Наконец, к подавленности может привести переутомление.

При этом доктор отметил, что симптомы, характерные для депрессии, могут возникать и при других проблемах. «Например, человек никак не может проснуться с утра — выглядит как апатия, а на деле это может быть пониженный уровень кортизола. Если понижены уровни серотонина и дофамина, тоже появятся симптомы депрессии — эти нейромедиаторы очень важны для эмоционального равновесия», — рассказал он.

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Для борьбы с предновогодней депрессией Исаев порекомендовал больше отдыхать, заниматься любимыми делами и не стесняться просить помощи у близких. При ухудшении состояния он призвал обратиться к специалистам для детального обследования и составления плана лечения.

Ранее эндокринолог Оксана Завальная посоветовала по возможности спать днем. По ее словам, дневной сон улучшает работу мозга, снижает уровень гормона стресса кортизола, что способствует расслаблению нервной системы и общему чувству спокойствия.

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