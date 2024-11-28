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21:02, 28 ноября 2024Забота о себе

Врач посоветовала россиянам придерживаться одной привычки для хорошего самочувствия

Эндокринолог Оксана Завальная: дневной сон улучшает когнитивные функции
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Greg Pappas / Unsplash

Дневной сон особенно полезен людям с напряженным ритмом работы, рассказала эндокринолог Оксана Завальная. В своем Telegram-канале врач призвала россиян придерживаться этой привычки для хорошего самочувствия.

Завальная отметила, что дневной сон улучшает когнитивные функции, в том числе концентрацию внимания, память и скорость реакции. Кроме того, он снижает уровень гормона стресса кортизола, что способствует расслаблению нервной системы и общему чувству спокойствия, добавила доктор.

По словам врача, также существуют исследования, в которых говорится, что регулярный дневной сон снижает риск инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

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«Чтобы получить максимальную пользу от дневного сна, спать нужно не более 20-30 минут. Более длительный сон может привести к трудностям с засыпанием ночью и ощущению разбитости при пробуждении», — уточнила Завальная.

Ранее диетолог, эндокринолог Виктория Елисеева назвала россиянам несколько продуктов, употребление которых помогает быстрее уснуть. В частности, врач порекомендовал перед сном пить ромашковый чай, настой из пассифлоры или чай с мелиссой.

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