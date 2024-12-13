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14:43, 13 декабря 2024Забота о себе

Россиянам подсказали способ облегчить затяжной насморк

Доктор Добрецов: дыхательная гимнастика при насморке поможет убрать отек
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Adrian Swancar / Unsplash

Если насморк длится более 10 дней, с ним можно бороться с помощью гимнастики, которая поможет облегчить носовое дыхание и убрать отек слизистой, рассказал доктор медицинских наук Константин Добрецов. Этот способ он подсказал россиянам в беседе с aif.ru.

«Дыхательная гимнастика при рините направлена на удлинение выдоха и улучшение кровообращения в полости носа. (…) Также гимнастика улучшает общее самочувствие, которое при рините обычно существенно снижается», — объяснил доктор.

В материале также привели несколько примеров упражнений, входящих в эту гимнастику. Так, для начала нужно сделать медленный глубокий вдох через рот, затем выдохнуть воздух через нос рывками в три захода. Эту последовательность нужно повторить пять раз, отметил доктор. После этого нужно шесть раз сделать еще одно упражнение: сделать глубокий вдох через нос и надуть щеки, а затем нажать ладонями на щеки и выпустить воздух через сомкнутые губы.

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Добрецов добавил, что при насморке важно правильно высмаркиваться. Чтобы правильно очистить нос, он посоветовал набрать воздух через рот, закрыть одну ноздрю платком, а через вторую интенсивно выдохнуть. Затем нужно повторить эту последовательность на другой ноздре. При этом рот должен оставаться полуоткрытым, уточнил врач.

Ранее терапевт, анестезиолог Марк Портер рассказал, что длительная осиплость может быть симптомом рака гортани. Кроме этого признака, о наличии злокачественного образования могут говорить непроходящий дискомфорт в горле, необъяснимая боль в ухе, необоснованный кашель и проблемы с глотанием, сказал врач.

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