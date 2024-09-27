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15:24, 27 сентября 2024Забота о себе

Врач назвал главный симптом агрессивного вида рака

The Times: постоянная осиплость голоса может быть симптомом рака гортани

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Терапевт, анестезиолог Марк Портер рассказал, что длительная осиплость голоса развивается при многих болезнях, например, кислотном рефлюксе или образовании доброкачественных узелков на голосовых связках, но также она может быть симптомом рака гортани. Главный признак агрессивного вида рака доктор назвал в авторской колонке для The Times.

Кроме постоянной осиплости голоса, о раке гортани могут говорить непроходящий дискомфорт в горле, необъяснимая боль в ухе, необоснованный кашель и проблемы с глотанием, сказал врач. «Вирусные и воспалительные заболевания обычно проходят за две-три недели. К тому же осиплость голоса, вызванная менее серьезными причинами, может появляться и исчезать, в то время из-за рака осиплость постоянная. Поэтому, если проблемы остаются через несколько недель, — это повод начать обследование», — предупредил Портер.

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Терапевт обратил внимание на то, что в зоне повышенного риска рака гортани находятся курильщики и те, кто злоупотребляет алкоголем. Также риск развития этого вида рака повышает вирус папилломы человека, добавил он.

«Постоянно хриплый или слабый голос также может быть одним из первых признаков рака легких, поскольку один из нервов гортани может быть поражен опухолями в легких», — подытожил Портер.

Ранее проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, при появлении каких симптомов нужно насторожиться и записаться к врачу. По словам врача, обратиться к специалисту нужно, если у человека наблюдаются постоянные боли в животе и изжога, тошнота и рвота, тяжесть в животе и вздутие, а также проблемы со стулом, особенно появление в нем крови.

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      Вера Владзиевская
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