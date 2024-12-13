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11:58, 13 декабря 2024Экономика

Россиянам рассказали об аллергии на мороз

Врач Умнов: болезни верхних дыхательных путей и ЖКТ вызывают аллергию на мороз
Мария Черкасова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Аллергию на мороз могут спровоцировать хронические заболевания верхних дыхательных путей, заболевания кишечника и другие болезни. Об этом NEWS.ru рассказал преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.

Спровоцировать аллергию на низкую температуру могут наличие у человека хронических заболеваний верхних дыхательных путей и кишечника, например, болезни Крона. Также повлиять могут нарушения в микроциркуляторном русле, например, при синдроме Рейно, псориаз, нейродермит и бесконтрольный прием иммуностимуляторов. Риск возникновения аллергии на холод также повышается наличием у родственников бронхиальной астмы и долгой работой на холоде.

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Чаще всего от аллергии страдают участки тела, постоянно контактирующие с холодным воздухом: лицо, уши, руки, полость носа, верхние дыхательные пути и рот. В большинстве случаев краснеет и зудит кожа, также могут проявляться отеки. Пациент может жаловаться на красноту, стянутость и шелушение в области красной каймы губ. Из-за расчесов через пару дней могут появиться корочки или пузыри. Холод может способствовать развитию конъюнктивита, появлению слезотечения, ринита с чиханьем, течением из носа и даже бронхоспазм.

По словам врача, чтобы проверить, действительно ли у человека аллергия на мороз, на открытый участок тела прикладывают холодный предмет на 30 секунд. Если появились зуд и покраснение, пациенту подтверждают диагноз.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил жителей столицы, что в выходные, 14 и 15 декабря, в Москву придут сильные снегопады и похолодание.

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