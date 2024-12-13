Россияне под веществами мучили годовалого ребенка в лифте и попали на видео

Во Владимире родители под наркотиками мучили годовалого сына в лифте

Во Владимире родители под наркотическими веществами мучили годовалого ребенка в лифте и пугали соседей. Действия россиян попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как пара ведет себя неадекватно в лифтовой кабине. Женщина держит на руках сына и подбрасывает его вверх. Полуголый отец мальчика не пытается ей в этом помешать. Затем родители выходят с раздетым ребенком на улицу. Там они роняют малыша на снег.

Как пишет Baza, соседи, наблюдавшие за дикой прогулкой из окна, вызвали сотрудников. Отца и мать отправили в наркологический диспансер, ребенка отвезли в больницу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина сломал ребра 14-летнему сыну.

Врачи тогда оценивали состояние российского школьника как средней степени тяжести.