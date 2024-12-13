Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:48, 13 декабря 2024Россия

Россияне под веществами мучили годовалого ребенка в лифте и попали на видео

Во Владимире родители под наркотиками мучили годовалого сына в лифте
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Во Владимире родители под наркотическими веществами мучили годовалого ребенка в лифте и пугали соседей. Действия россиян попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как пара ведет себя неадекватно в лифтовой кабине. Женщина держит на руках сына и подбрасывает его вверх. Полуголый отец мальчика не пытается ей в этом помешать. Затем родители выходят с раздетым ребенком на улицу. Там они роняют малыша на снег.

Как пишет Baza, соседи, наблюдавшие за дикой прогулкой из окна, вызвали сотрудников. Отца и мать отправили в наркологический диспансер, ребенка отвезли в больницу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина сломал ребра 14-летнему сыну.

Врачи тогда оценивали состояние российского школьника как средней степени тяжести.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар «Искандерами» и «Кинжалами» по Украине. Среди целей военный аэродром в Киеве

      На границе России и Казахстана образовалась огромная пробка из грузовиков

      В России оценили «Огненную птицу» из КНДР

      Ягудин раскрыл подробности появления совместной фотографии с Плющенко

      Удары ВС России обесточили большую часть Тернополя

      Женщин призвали не игнорировать несколько опасных симптомов

      Пашинян прилетел в Москву

      Названа стоимость самой дорогой новостройки Москвы

      Названо условие вхождения России в топ-10 крупнейших экспортеров пищи

      Украинский энергохолдинг рассказал о последствиях массированного ракетного удара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше