Россиянин отправился с друзьями в Тунис и был задержан по неизвестной причине

11 российских туристов задержали в Тунисе по неизвестной причине

Группу российских туристов задержали в Тунисе по неизвестной причине, связи с ними нет. Подробностями поделилось издание Baza.

Девушка по имени Анастасия сообщила журналистам, что ее возлюбленный Сергей отправился в африканскую страну вместе с друзьями 3 ноября. 1-го числа они должны были вместе поехать в селение Кассерин недалеко от границы с Алжиром, чтобы посмотреть на античную архитектуру. В тот день россиянин перестал выходить на связь.

Пока Анастасия пыталась найти Сергея, с ней связался родственник его приятеля. Он рассказал, что узнал в российском консульстве о задержании всех 11 человек из группы. Причины произошедшего в ведомстве не раскрыли, уточнили лишь, что жалоб у задержанных нет.

«Тогда Анастасия также написала в консульство, но ей ответили, что из-за закона о персональных данных не могут раскрыть информацию о третьих лицах», — говорится в публикации. При этом сама девушка заявила, что в конце года пара планировала пожениться.

Вместе с родными друзей Сергея россиянка написала петицию на имя президента Туниса Каиса Саида с просьбой отпустить туристов. Девушка думала сама отправиться в Тунис, но она не знает языка и не обладает никакой информацией о местоположении жениха.

Ранее в Таиланде 24-летнюю россиянку смыло волной в бушующее море. Девушка проигнорировала красные флаги на пляже и пошла на камни у воды.