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06:14, 13 декабря 2024Силовые структуры

Россиянке удалили 16 зубов без показаний

Клиника в Хабаровске заплатила 1,1 млн россиянке после удаления 16 зубов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Стоматологическая клиника в Хабаровске заплатила россиянке более миллиона рублей, после того, как удалила 16 зубов без показаний. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в октябре 2023 года. Жительница Хабаровска обратилась в учреждение с целью вылечить зубы и поставить зубные протезы. В ходе лечения ей удалили 16 зубов и поставили протезы, не соответствующие физиологической особенности, в результате чего у пациентки возникли сильные осложнения и боли. Когда женщина обратилась в другую стоматологическую клинику, выяснилось, что способ лечения и протезирования не соответствовал показаниям. Кроме того, не было показаний для удаления такого числа зубов.

После этого россиянка обратилась в суд. Хабаровский районный суд удовлетворил иск. С медицинской организации взысканы денежные средства, неустойка, штраф и компенсация морального вреда в связи с некачественным оказанием медицинских услуг на общую сумму 1,1 миллион рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге 86-летняя женщина пришла к стоматологу и получила перелом руки.

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