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14:41, 13 декабря 2024Силовые структуры

Российский пенсионер пырнул ножом знакомого из-за татуировки

На Урале пенсионер убил знакомого, чтобы не показывать ему свою татуировку
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Свердловской области пенсионер пырнул ножом знакомого, чтобы не показывать ему свою татуировку. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, 18 сентября 71-летний мужчина распивал спиртные напитки на рабочем месте на территории производственной базы. Вскоре он пошел в магазин за добавкой, где встретил случайного посетителя и пригласил вернуться на базу с ним.

В какой-то момент между новыми знакомыми возник конфликт. Когда пенсионер намекнул, что ранее был судим, собеседник не поверил ему и попросил показать тюремные татуировки. Тот отказался, дошел до своей бытовки, взял кухонный нож и несколько раз ударил им оппонента.

Потерпевший не выжил, его тело с ножом в груди обнаружили прибывшие на место полицейские. Злоумышленник ждал силовиков на лавочке — он рассказал о случившемся и полностью признал свою вину.

Ранее суд приговорил к девяти годам колонии 30-летнюю жительницу села Добровольск, которая пырнула ножом мужчину из мести за сожителя.

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