Россиянка пырнула ножом мужчину из мести за сожителя и попала в колонию

Под Омском осудили женщину, пырнувшую ножом мужчину из мести за сожителя

Суд приговорил к девяти годам колонии 30-летнюю жительницу села Добровольск, которая пырнула ножом мужчину из мести за сожителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Омской области.

Судом установлено, что все произошло ночью 10 мая в селе Цветочное. Женщина узнала, что ранее судимый мужчина ударил ножом ее 44-летнего сожителя, и сама из мести нанесла нападавшему ножевое ранение в грудь. Мужчину спасти не смогли.

Злоумышленницу признали виновной по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Ее также обязали выплатить один миллион рублей в качестве возмещения морального вреда родственнику потерпевшего.

Ранее в Краснодарском крае задержали 42-летнюю местную жительницу, которая ударила ножом в грудь пришедшую в гости к ее дочери школьницу.