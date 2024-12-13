Российский рецидивист вступил в запрещенную АУЕ-ячейку и был снова осужден

В Ангарске на 2 года осудили рецидивиста, вступившего в запрещенную АУЕ-ячейку

В Ангарске городской суд приговорил 32-летнего уроженца Балаганского района к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы за то, что он вступил в запрещенное в России экстремистское движение «Арестантский уклад един» (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора Иркутской области Евгения Алферова.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Отмечается, что в 2013 году фигурант уже отбывал наказание в исправительных колониях по статье о разбойном нападении. В тот момент он стал членом запрещенной АУЕ-ячейки.

Как установил суд, в период с августа 2020-го по февраль 2024 года, находясь на территории Иркутской области и Москвы, рецидивист продолжил пропаганду идеологии запрещенной ячейки. Он проводил личные беседы и активно культивировал криминальные устои и противоправные модели поведения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье силовики пресекли деятельность активных сторонников запрещенного в России экстремистского движения АУЕ.