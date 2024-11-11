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20:18, 11 ноября 2024Силовые структуры

Силовики пресекли деятельность активных членов движения АУЕ в Подмосковье

В Подмосковье силовики пресекли деятельность членов АУЕ, собиравших деньги
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Подмосковье силовики пресекли деятельность активных сторонников запрещенного в России экстремистского движения АУЕ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главного управления ФСИН по области.

По данным ведомства, жители Егорьевска и Орехово-Зуево занимались сбором денег для представителей криминального мира, а также пропагандировали криминальную субкультуру на свободе и территории одного из подмосковных СИЗО.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ. Подозреваемых взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области суд приговорил восьмерых заключенных за экстремизм и азартные игры.

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