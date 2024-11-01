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09:27, 1 ноября 2024Силовые структуры

Восьмерых российских заключенных осудили за организацию турниров по азартным играм

В Челябинской области суд приговорил 8 заключенных за экстремизм и азартные игры
Варвара Митина (редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Челябинской области суд приговорил восьмерых заключенных за участие в экстремистской организации и турниры по азартным играм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Им назначено наказание на срок от трех с половиной до семи лет лишения свободы в колониях общего, строгого и особого режимов. Каждому назначен штраф в размере от 70 тысяч до 100 тысяч рублей. Мужчин признали виновными по статьям 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») и 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр») УК РФ.

По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год двое фигурантов, находясь на территории исправительного учреждения в городе Касли Челябинской области, создали ячейку экстремистской организации, деятельность которой запрещена в России. Они вовлекли в нее еще шестерых осужденных. Совместно фигуранты пропагандировали правила и традиции, принятые в криминальной среде, насаждали криминальную идеологию, нарушали установленный порядок и режим отбывания наказания.

Осужденные также организовывали общие турниры между отрядами по азартным играм, деньги с которых отправляли криминальному авторитету через банковское приложение. Это нарушало установленные правила внутреннего распорядка.

Ранее сообщалось, что на Амуре суд рассмотрит дело в отношении 11 членов экстремистского объединения.

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