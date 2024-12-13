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12:39, 13 декабря 2024Россия

Российский военный рассказал об уничтожении первого танка Abrams на СВО

Боец с позывным Рассвет рассказал, как уничтожил первый танк Abrams на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: iz.ru

Российский оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Рассвет рассказал об уничтожении первого танка Abrams на специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2023 года. Его историю передают «Известия».

«Мы одни из первых начали работать на FPV-дронах. Мы не оставляли попыток поразить вражескую технику, и, наконец-то, 26 февраля нам посчастливилось подбить Abrams. Просто выполнили задачу, которая перед нами стояла», — обозначил военный.

По словам бойца, он вместе с сослуживцами с позывными Бык и Изот находились на позиции, несли боевое дежурство день и ночь.

«В ходе выполнения боевой задачи попался Abrams, который выкатился к нашим ребятам. И втроем нам удалось его поразить. [После этого] стоял большой шум, я даже сначала не понял, что происходит, всем прям гремели и очень были рады», — отметил Рассвет.

По оценке бойца, сегодня на фронте «изменилось все колоссально». Он отметил, что беспилотники используют везде, в частности, для минирования, разведки, ретрансляции, радиоэлектронной борьбы. «В начале СВО такого изобилия в применении не было», — заключил он.

Ранее Герой России майор Игорь Юргин, который после участия в СВО занял пост врио министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии, рассказал о первых днях боевых действий на Украине. По словам военного, его подразделение даже вступало с украинскими бойцами в рукопашную схватку.

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