Психолог раскрыла способы телефонных мошенников втереться в доверие жертвам

Телефонные мошенники манипулируют эмоциональными реакциями своих жертв и подсаживают их на «эмоциональную иглу», блокирующую рациональное мышление, рассказала психолог, схема-терапевт Галина Палёха. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, какие манипуляции используют аферисты, и назвала способ защититься от них.
В онлайн-кинотеатре Окко 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют нами, как работают мошеннические колл-центры, и, наконец, как обезопасить себя от мошеннических схем.
«Какая мысль чаще всего приходит в голову, когда мы читаем новости о жертвах мошенников? "Ну я на такое бы не попался". Мы чувствуем себя в безопасности от того, что считаем, что жертвами мошенников становятся только люди со слабым критическим мышлением, но это не так, и это наша первая и главная ловушка. Ее используют мошенники, когда говорят с нами "умным" языком с множеством деталей, терминов и официальных названий — исследования показывают, что запутанность создает иллюзию значимости и правдивости», — рассказала специалист.
Палёха подчеркнула, что среди прочего злоумышленники могут использовать воздействие на эмоции в качестве манипуляции.
Мошенники вызывают эмоции страха, вины, стыда, чувство жадности и азарта. Когда мы испытываем сильные эмоции, мы становимся менее рациональными
Чтобы проанализировать возникшие во время разговора эмоциональны реакции, психолог рекомендует взять паузу. «Скажите, что перезвоните сами. Мошенник постарается сделать все, чтобы вы с этой эмоциональной иглы не соскочили, убеждая вас, что времени на раздумья нет», — заключила собеседница «Ленты.ру»
Ранее Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) перечислил слова, используемые телефонными мошенниками: «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка», «безопасный счет», «единый расчетный счет Центрального банка России», «ваш гражданский долг».
В Центре также сообщили, что аферисты, как правило, представляются работниками служб безопасности и уговаривают жертв перевести средства на якобы безопасный счет или снять наличные и передать их курьеру.