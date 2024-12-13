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07:01, 13 декабря 2024Интернет и СМИ

Психолог раскрыла способы телефонных мошенников втереться в доверие жертвам

Психолог Палёха: телефонные мошенники подсаживают жертв на эмоциональную иглу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Телефонные мошенники манипулируют эмоциональными реакциями своих жертв и подсаживают их на «эмоциональную иглу», блокирующую рациональное мышление, рассказала психолог, схема-терапевт Галина Палёха. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, какие манипуляции используют аферисты, и назвала способ защититься от них.

В онлайн-кинотеатре Окко 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют нами, как работают мошеннические колл-центры, и, наконец, как обезопасить себя от мошеннических схем.

«Какая мысль чаще всего приходит в голову, когда мы читаем новости о жертвах мошенников? "Ну я на такое бы не попался". Мы чувствуем себя в безопасности от того, что считаем, что жертвами мошенников становятся только люди со слабым критическим мышлением, но это не так, и это наша первая и главная ловушка. Ее используют мошенники, когда говорят с нами "умным" языком с множеством деталей, терминов и официальных названий — исследования показывают, что запутанность создает иллюзию значимости и правдивости», — рассказала специалист.

Палёха подчеркнула, что среди прочего злоумышленники могут использовать воздействие на эмоции в качестве манипуляции.

Мошенники вызывают эмоции страха, вины, стыда, чувство жадности и азарта. Когда мы испытываем сильные эмоции, мы становимся менее рациональными

Галина Палёхапсихолог, схема-терапевт

Чтобы проанализировать возникшие во время разговора эмоциональны реакции, психолог рекомендует взять паузу. «Скажите, что перезвоните сами. Мошенник постарается сделать все, чтобы вы с этой эмоциональной иглы не соскочили, убеждая вас, что времени на раздумья нет», — заключила собеседница «Ленты.ру»

Ранее Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) перечислил слова, используемые телефонными мошенниками: «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка», «безопасный счет», «единый расчетный счет Центрального банка России», «ваш гражданский долг».

В Центре также сообщили, что аферисты, как правило, представляются работниками служб безопасности и уговаривают жертв перевести средства на якобы безопасный счет или снять наличные и передать их курьеру.

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