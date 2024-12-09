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06:29, 9 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиянам перечислили используемые телефонными мошенниками слова

ФСБ перечислила главные слова, используемые телефонными мошенниками
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) перечислил россиянам слова, используемые телефонными мошенниками, передает РИА Новости.

Аферисты представляются работниками служб безопасности и уговаривают жертв перевести средства на якобы безопасный счет или снять наличные и передать их курьеру.

Также популярным является метод, когда человеку сообщают о якобы заведенном на него уголовном деле и обещают «закрыть» за определенную сумму, отметили в ФСБ.

Там назвали основные слова, которые должны насторожить гражданина при звонке: «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка», «безопасный счет», «единый расчетный счет Центрального банка России», «ваш гражданский долг».

Ранее россиян предупредили о мошенниках, пытающихся получить доступ к аккаунту на портале «Госуслуги» с помощью полиса ОМС. Злоумышленники просят жертв назвать код из СМС, который позволит им войти в профиль.

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