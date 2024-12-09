Россиянам перечислили используемые телефонными мошенниками слова

ФСБ перечислила главные слова, используемые телефонными мошенниками

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) перечислил россиянам слова, используемые телефонными мошенниками, передает РИА Новости.

Аферисты представляются работниками служб безопасности и уговаривают жертв перевести средства на якобы безопасный счет или снять наличные и передать их курьеру.

Также популярным является метод, когда человеку сообщают о якобы заведенном на него уголовном деле и обещают «закрыть» за определенную сумму, отметили в ФСБ.

Там назвали основные слова, которые должны насторожить гражданина при звонке: «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка», «безопасный счет», «единый расчетный счет Центрального банка России», «ваш гражданский долг».

Ранее россиян предупредили о мошенниках, пытающихся получить доступ к аккаунту на портале «Госуслуги» с помощью полиса ОМС. Злоумышленники просят жертв назвать код из СМС, который позволит им войти в профиль.

