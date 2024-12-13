Схрон ВСУ с гранатометом нашли в Запорожской области

В Запорожской области росгвардейцы нашли схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.
По данным ведомства, тайник находился в лесополосе на окраине села. Бойцы спецслужбы проверили местность на наличие скрытых мин-ловушек, а затем извлекли вооружение и боеприпасы. Среди изъятого — взрыватели к минам, стрелковое оружие, в том числе гранатомет производства стран НАТО.
Арсенал изъят для проведения экспертизы и уничтожения.
Ранее спецназ Росгвардии нанес удары по позициям ВСУ в Курской области при помощи дронов-камикадзе.