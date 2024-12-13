Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:21, 13 декабря 2024Силовые структуры

Схрон ВСУ с гранатометом нашли в Запорожской области

В Запорожской области Росгвардия нашла тайник с гранатометом производства НАТО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

В Запорожской области росгвардейцы нашли схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, тайник находился в лесополосе на окраине села. Бойцы спецслужбы проверили местность на наличие скрытых мин-ловушек, а затем извлекли вооружение и боеприпасы. Среди изъятого — взрыватели к минам, стрелковое оружие, в том числе гранатомет производства стран НАТО.

Арсенал изъят для проведения экспертизы и уничтожения.

Ранее спецназ Росгвардии нанес удары по позициям ВСУ в Курской области при помощи дронов-камикадзе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Транспортные самолеты прибыли на российскую авиабазу в Сирии. В ту же сторону поехали огромные колонны техники

      В США назвали желаемые сроки разрешения конфликта на Украине

      В Европе обвинили генсека НАТО в планах начать третью мировую

      Мирный житель пострадал при ударе дрона по автомобилю в российском регионе

      Два дешевых повседневных продукта признали самой популярной русской едой в мире

      Россиянин отправился с друзьями в Тунис и был задержан по неизвестной причине

      Министра цифрового развития и связи российского региона отправили под домашний арест

      Украинские «Тунгуски» лишились ракет

      За многочисленные нарушения закона в России ограничили доступ к сервису Viber

      На Украине обратились в ФИФА из-за ролика с российским Крымом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше