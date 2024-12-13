Си Цзиньпин пропустит инаугурацию Трампа

CBS News: Си Цзиньпин не поедет на инаугурацию Трампа в Вашингтон

Председатель КНР Си Цзиньпин не поедет в Вашингтон на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом CBS News рассказали два источника.

Трамп лично пригласил китайского лидера на торжество, минуя традиционные дипломатические каналы, и это застало врасплох и Пекин, и союзников США. Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу и остро осознающие динамику сил в отношениях между США и Китаем, остались в недоумении относительно намерений г-на Трампа, отмечает телеканал.

Вероятно, инаугурацию посетят посол Китая в США и его супруга.

Ранее Трамп заявлял, что США потеряли уважение со стороны России и Китая в ходе президентства Джо Байдена. Он подчеркнул, что у него были хорошие отношения с председателем КНР, которые были испорчены пандемией COVID-19.