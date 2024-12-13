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04:37, 13 декабря 2024Мир

США ввели визовые ограничения против чиновников Грузии

США ввели визовые ограничения против членов правительства Грузии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

США ввели визовые ограничения против членов правительства, законодателей и правоохранителей Грузии. Об этом сообщил Госдеп США.

В американском ведомстве объяснили, что такие меры приняты против тех, кто «ответственен или причастен к подрыву демократии в Грузии». В общей сложности санкции введены против 20 граждан Грузии. В Госдепе подчеркнули, что Вашингтон осуждает акты насилия против протестующих, правозащитников, оппозиционеров и журналистов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти Грузии «незамедлительно освободить» тех, кто был задержан за то, что пользовался «правами на мирные собрания и выражение мнения».

Протесты в грузинской столице длятся уже 15 дней. Демонстранты требуют освободить всех задержанных, а также провести перевыборы депутатов Парламента. В свою очередь, мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе заявил, что целью протестов в республике был государственный переворот.

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