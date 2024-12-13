Стало известно о дефиците одного раствора для лекарств в России

Mash сообщил об образовавшемся в России дефиците физраствора

В России образовался дефицит физраствора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на нескольких предпринимателей.

Отмечается, что производство раствора хлорида натрия якобы не растет на заводах из-за низкой рентабельности, а его выпуск продолжается в основном по госзаказу. Также на производство повлияло подорожание сырья.

Источники Mash пояснили, что в большинство аптек нет поступления физраствора примерно с конца ноября — начала декабря, а цены на остатки выросли.

В ноябре 2024 ряд изданий также сообщили о возникшем дефиците раствора хлорида натрия в аптеках. Публикации о нехватке физраствора в регионах России широко распространились в соцсетях, однако затем в Минпромторге опровергли эту информацию.