Стало известно о новых взрывах близ Бурштынской теплоэлектростанции

У Бурштынской ТЭС за западе Украины снова прозвучали взрывы

В Ивано-Франковской области на западе Украины в районе города Бурштын снова прозвучали взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка» в пятницу, 13 декабря.

«В районе города Бурштын снова гремят взрывы. Есть вероятность, что ТЭС этот ракетный налет не переживет», — указано в сообщении.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России ударили более десяти раз в направлении Бурштынской ТЭС.

О более чем десятке прогремевших взрывов в районе Бурштына сообщало и издание «Страна.ua». Информация об этом появилась 13 декабря в 09:36.