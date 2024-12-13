Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:43, 13 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о новых взрывах близ Бурштынской теплоэлектростанции

У Бурштынской ТЭС за западе Украины снова прозвучали взрывы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Ивано-Франковской области на западе Украины в районе города Бурштын снова прозвучали взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка» в пятницу, 13 декабря.

«В районе города Бурштын снова гремят взрывы. Есть вероятность, что ТЭС этот ракетный налет не переживет», — указано в сообщении.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России ударили более десяти раз в направлении Бурштынской ТЭС.

О более чем десятке прогремевших взрывов в районе Бурштына сообщало и издание «Страна.ua». Информация об этом появилась 13 декабря в 09:36.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны подробности массированного удара по Украине

      Москвичи попросили у Деда Мороза закрыть ипотеку

      В Курской области описали северокорейских военных фразой «это берсерки»

      ФСБ задержала киллеров за подготовку покушения на топ-менеджера российского КБ

      Назван лучший контент 2024 года в России

      Появились новые данные о смертельном ДТП с главой департамента Минобрнауки

      Россиянин с инвалидностью жестоко избил женщину

      МИД Украины попросил десятки систем ПВО на фоне массированного удара

      Рогов предрек попадание ВСУ в котел южнее Курахово

      Взрывы прозвучали в Одессе и Ивано-Франковске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше