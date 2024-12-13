Стало известно о планах Байдена передать Украине тысячи ракет

CNN: Байден хочет передать Украине тысячи ракет

Президент США Джо Байден хочет передать Украине тысячи ракет. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что речь идет также о передаче сотни тысяч артиллерийских снарядов и сотни единиц бронетехники за пять недель, оставшихся до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

По данным телеканал, таким образом действующая администрация Соединенных Штатов рассчитывает «обеспечить Киеву прочную основу для подготовки к 2025 году».

Ранее Трамп заявил, что отрицательно относится к решению разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары западным дальнобойным оружием. По его словам, это делает ситуацию в мире еще опаснее. При этом он отметил, что хочет использовать Украину и происходящий там конфликт в качестве «рычага давления» на Россию.