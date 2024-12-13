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21:03, 13 декабря 2024Бывший СССР

Столица Казахстана осталась без света из-за воровства кабелей

Центр Астаны остался без света из-за воровства кабелей
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Tatyana Orakova / Globallookpress.com

Центр Астаны на несколько часов остался без света из-за воровства кабелей. Об этом в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщает пресс-служба энергетической компании казахстанской столицы.

«13 декабря на подстанции "Чубары" произошли отключения ячеек 10 киловольт. На ограничении находятся три распределительных пункта. Причиной стало хищение кабельной линии», — говорится в публикации.

Отмечается, что электроснабжение жилых домов в настоящий момент восстановлено.

Ранее один из крупнейших городов Австралии погрузился во тьму из-за поссумов. Отмечается, что зверь замкнул линию электропередачи на станции в городе Банбери.

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