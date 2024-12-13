Стюардесса в мини сделала фото на борту самолета и взбудоражила иностранцев

Стюардесса иностранной авиакомпании сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка позирует на камеру в темно-синем платье мини. Свой образ бортпроводница дополнила ярким шейным платком и туфлями на высоком каблуке.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Вау, такая красивая», «Красотка», «Принцесса», «Милая», — написали они.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла свои секреты для комфортного перелета в качестве пассажира. В первую очередь она начала покупать сладости бортпроводникам, благодаря чему получает сервис лучше, чем в бизнес-классе.

