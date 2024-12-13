В России назвали цель массированного удара по Украине

Российские войска нанесли массированный удар именно по военным объектам Украины, сообщил первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Цель атаки депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».
«Мы наносили удары по военным объектам, по объектам инфраструктуры, обеспечивающей эти военные объекты, по средствам противовоздушной обороны и по местам, откуда производились пуски по нам», — рассказал Чепа.
Депутат объяснил, что атака на объекты, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины, произошла, чтобы предотвратить попытки ударить по России.
Ранее в Минобороны России сообщили, что войска нанесли массированный удар по Украине в ответ на запуск американских ракет ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. Как уточнили в ведомстве, атака произведена высокоточными средствами поражения большой дальности морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками.