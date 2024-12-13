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15:00, 13 декабря 2024Россия

В России назвали цель массированного удара по Украине

Депутат Чепа: Россия нанесла массированный удар по военным объектам Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российские войска нанесли массированный удар именно по военным объектам Украины, сообщил первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Цель атаки депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы наносили удары по военным объектам, по объектам инфраструктуры, обеспечивающей эти военные объекты, по средствам противовоздушной обороны и по местам, откуда производились пуски по нам», — рассказал Чепа.

Депутат объяснил, что атака на объекты, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины, произошла, чтобы предотвратить попытки ударить по России.

Ранее в Минобороны России сообщили, что войска нанесли массированный удар по Украине в ответ на запуск американских ракет ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. Как уточнили в ведомстве, атака произведена высокоточными средствами поражения большой дальности морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками.

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