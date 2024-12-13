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12:34, 13 декабря 2024Россия

Россия нанесла массированный удар по Украине в ответ на запуск ATACMS по Таганрогу

Минобороны РФ заявило об ударе по Украине в ответ на запуск ATACMS по Таганрогу
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские войска нанесли массированный удар по Украине в ответ на запуск американских ракет ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. Об этом журналистам заявили в Минобороны Российской Федерации (РФ).

Как уточнили в ведомстве, атака произведена высокоточными средствами поражения большой дальности морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками. Удару подверглись критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса республики.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — констатировали в Минобороны.

ЖЗЛ
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