Россия нанесла массированный удар по Украине в ответ на запуск ATACMS по Таганрогу

Минобороны РФ заявило об ударе по Украине в ответ на запуск ATACMS по Таганрогу

Российские войска нанесли массированный удар по Украине в ответ на запуск американских ракет ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. Об этом журналистам заявили в Минобороны Российской Федерации (РФ).

Как уточнили в ведомстве, атака произведена высокоточными средствами поражения большой дальности морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками. Удару подверглись критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса республики.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — констатировали в Минобороны.