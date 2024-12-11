Минобороны объявило о раненых военных при атаке ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу

МО России: при падении фрагментов ракет ATACMS в Таганроге были ранены военные

При падении фрагментов дальнобойных ракет ATACMS в Таганроге Ростовской области были ранены российские военные. Об этом объявило Министерство обороны России в Telegram.

По информации российского Минобороны, ни одна из выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет не достигла цели. Несколько были сбиты зенитным ракетным комплексом «Панцирь», остальные — отклонены системой радиоэлектронной борьбы.

Сколько российских бойцов получили ранения при атаке ВСУ, не уточняется.

Удар по городу был нанесен ранним утром 11 декабря. Как сообщал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате атаки повреждено промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей. Жители города не пострадали. Обстановку в Таганроге после обстрела сняли на видео.