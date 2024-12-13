У культовой советской актрисы обнаружили неизлечимое заболевание

Shot: у 85-летней актрисы Галины Польских диагностировали пневмофиброз легких

У культовой советской актрисы Галины Польских диагностировали пневмофиброз легких. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Народная артистка РСФСР обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на боли в груди и затрудненное дыхание в конце ноября. Врачи выявили изменения в ее легких, после чего диагностировали неизлечимое заболевание. Как утверждает Shot, пневмофиброз мог развиться у Польских после пневмонии.

Галина Польских сыграла в фильмах «Я шагаю по Москве», «Тени исчезают в полдень», «Дикая собака динго», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «По семейным обстоятельствам», «Ландыш серебристый» и «Белые ночи», а также в сериалах «Ранетки» и «Моя прекрасная няня».

В конце ноября президент России Владимир Путин поздравил Галину Польских с 85-летием. Глава государства в своем обращении к народной артистке РСФСР отметил щедрый, самобытный талант актрисы и ее удивительное обаяние. Также российский лидер пожелал Польских здоровья, вдохновения и всего самого доброго.