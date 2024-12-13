Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
08:56, 13 декабря 2024Культура

У культовой советской актрисы обнаружили неизлечимое заболевание

Shot: у 85-летней актрисы Галины Польских диагностировали пневмофиброз легких
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

У культовой советской актрисы Галины Польских диагностировали пневмофиброз легких. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Народная артистка РСФСР обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на боли в груди и затрудненное дыхание в конце ноября. Врачи выявили изменения в ее легких, после чего диагностировали неизлечимое заболевание. Как утверждает Shot, пневмофиброз мог развиться у Польских после пневмонии.

Галина Польских сыграла в фильмах «Я шагаю по Москве», «Тени исчезают в полдень», «Дикая собака динго», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «По семейным обстоятельствам», «Ландыш серебристый» и «Белые ночи», а также в сериалах «Ранетки» и «Моя прекрасная няня».

В конце ноября президент России Владимир Путин поздравил Галину Польских с 85-летием. Глава государства в своем обращении к народной артистке РСФСР отметил щедрый, самобытный талант актрисы и ее удивительное обаяние. Также российский лидер пожелал Польских здоровья, вдохновения и всего самого доброго.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Германию призвали готовиться к чрезвычайным ситуациям и запасаться едой. Власти предупредили об атаках из-за рубежа

      Группировка ВСУ оказалась заблокирована под Курахово

      Суд отказал в УДО осужденному за расправу над настоятелем православного храма россиянину

      Россиянам посоветовали способ сохранить зрение

      В Одессе начались перебои с электричеством и водой

      В Сирии раскрыли будущее российских баз в стране

      Президент России помиловал четырех осужденных женщин из российского региона в 2024 году

      Названа возможная цель удара по Одессе

      Противники Шольца решили поддержать его ради России

      Пять рабочих отправились чистить бак из-под рыбы и не вернулись

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше