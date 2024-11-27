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15:17, 27 ноября 2024Культура

Путин поздравил культовую актрису с 85-летием

Владимир Путин поздравил советскую актрису Галину Польских с 85-летием
Андрей Шеньшаков
Галина Польских

Галина Польских. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием культовую советскую актрису Галину Польских. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

Глава государства в своем обращении к народной артистке РСФСР отметил щедрый, самобытный талант актрисы и ее удивительное обаяние.

«Эти качества помогли вам заслужить профессиональное признание, любовь зрителей, а также создать богатую коллекцию ярких, запоминающихся работ — результат вашего актерского мастерства и неустанного творческого поиска», — говорится в письме.

Также российский лидер пожелал артистке, прославившейся благодаря ролям в фильме «Я шагаю по Москве» и других всенародно известных проектах, здоровья, вдохновения и всего самого доброго.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил с днем рождения сербского режиссера Эмира Кустурицу. Поздравление постановщику зачитала советник посольства России в Сербии Наталья Клищенкова в кинодеревне Дрвенград.

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