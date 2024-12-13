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10:56, 13 декабря 2024Интернет и СМИ

Участник популярного шоу на Первом канале рассказал о конфликтах на проекте

Рэпер T-Killah рассказал о конфликте с Тарасовой в шоу «Ледниковый период»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Мариам Тилляева / Youtube

Рэпер, участник популярного шоу «Ледниковый период» на Первом канале T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) рассказал о конфликтах на проекте. Подробностями он поделился в шоу Мариам Тилляевой, видео доступно на YouTube.

T-Killah вспомнил, как во время съемки «Ледникового периода» не смог удержать партнершу по прокату, фигуристку Татьяну Тотьмянину. «Это было очень неловко, плохо, стыдно, и болит — у меня вздулось бедро, я падаю постоянно на локоть, он даже чуть-чуть опухший», — высказался музыкант. По его словам, когда он соглашался на участие на проекте, он не осознавал, что это будет тяжело.

«После этого падения был такой скандал, я не знаю, выйдет это в эфир или нет, но [тренер] Татьяна Анатольевна Тарасова прошлась по мне, сказала, что я не удержал партнершу, все очень плохо, чуть ее не убил и так далее, сказала мне: "Иди лучше пой"», — рассказал рэпер о конфликте во время съемок.

Музыкант добавил, что Тотьмянина, в свою очередь, высказалась в его защиту. «Она взяла микрофон и выдала спич на 5-10 минут, суперуважительно в отношении Тарасовой, но она за меня вступилась, такие вещи говорила, что ком в горле был», — заключил он.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова на съемках «Ледникового периода» довела до слез блогершу и певицу Валю Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова). Тарасова заявила, что прокат ей не понравился.

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