Тренер Татьяна Тарасова довела до слез Валю Карнавал на «Ледниковом периоде»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова на съемках «Ледникового периода» довела до слез блогершу и певицу Валю Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова). Об этом сообщает Sport24.

На съемках шоу Карнавал вместе с Никитой Кацалаповым представила номер «Уэнсдей». По ходу программы девушка допустила несколько ошибок.

Тарасова заявила, что прокат ей не понравился. «Кроме спотыканий, они ничего нам этим номером не сказали», — заявила она. После этого 23-летняя исполнительница расплакалась.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Евгения Медведева сменила Алину Загитову на посту ведущей «Ледникового периода». Также в съемках принимают участие Татьяна Навка, Роман Костомаров и Анна Щербакова.