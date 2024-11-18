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21:08, 18 ноября 2024Спорт

Тарасова довела до слез Валю Карнавал

Тренер Татьяна Тарасова довела до слез Валю Карнавал на «Ледниковом периоде»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова на съемках «Ледникового периода» довела до слез блогершу и певицу Валю Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова). Об этом сообщает Sport24.

На съемках шоу Карнавал вместе с Никитой Кацалаповым представила номер «Уэнсдей». По ходу программы девушка допустила несколько ошибок.

Тарасова заявила, что прокат ей не понравился. «Кроме спотыканий, они ничего нам этим номером не сказали», — заявила она. После этого 23-летняя исполнительница расплакалась.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Евгения Медведева сменила Алину Загитову на посту ведущей «Ледникового периода». Также в съемках принимают участие Татьяна Навка, Роман Костомаров и Анна Щербакова.

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