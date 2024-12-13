Украинский командир получил 13 лет колонии за расстрел мирного жителя в ДНР

Суд дал 13 лет командиру ВСУ за семь выстрелов из автомата по жителю Мариуполя

Начало событий в новости В России осудят командира взвода ВСУ за расстрел мирного жителя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) огласил приговор в отношении командира взвода батальона оперативного назначения войсковой части 3011 национальной гвардии Украины, который расстрелял мирного жителя в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Лейтенанта Виктора Скорика признали виновным по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором России») УК РФ и приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Как установил суд, все произошло 1 марта 2022 года. Украинский командир, осуществляя патрулирование Мариуполя, заметил безоружного мужчину на перекрестке улиц Консервной и Побережной, а затем выстрелил в него не менее семи раз из автомата АК-74. По независящим от Скорика обстоятельствам, потерпевший смог выжить.