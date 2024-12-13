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20:40, 13 декабря 2024Силовые структуры

Умудрившийся спрятать под одеждой 22 деликатеса в магазине россиянин попал на видео

Росгвардия задержала в подмосковном магазине мужчину за кражу 22 деликатесов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В подмосковном магазине сотрудники Росгвардии поймали 46-летнего жителя Волгоградской области, умудрившегося спрятать под одежду 22 деликатеса. Задержание попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в ведомстве.

На кадрах видно, как фигурант ходит по магазину, берет продукты с прилавков и складывает их в тележку, а затем прячет товары под одежду. Также показано, как в сопровождении человека в форме он выходит из магазина.

По информации правоохранителей, мужчина брал дорогостоящие продукты с прилавка и прятал их под верхнюю одежду. Затем с похищенным он попытался незаметно скрыться, однако охранник магазина обратил на него внимание и нажал на тревожную кнопку. Прибывшие на место росгвардейцы задержали мужчину и доставили в отдел полиции. По данному факту силовики проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве арестованы двое приезжих мужчин, похитивших 25 пачек сливочного масла из супермаркета.

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