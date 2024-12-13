Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:59, 13 декабря 2024Мир

В ЕС признали успехи европейской оборонной промышленности

Еврокомиссар Кубилюс: несмотря на санкции, Россия развила оборонное производство
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Несмотря на давление стран Запада, Россия развила оборонную промышленность и достигла в ней успехов. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.

«Сегодня Россия производит за три месяца больше вооружений, чем может произвести вся европейская оборонная промышленность, а за шесть месяцев — больше вооружений, чем есть в распоряжении всего бундесвера», — отметил представитель Европейского союза (ЕС).

По его словам, политика санкций показала свою неэффективность, так как она не помешала нарастить военное производство.

18 ноября Евросоюз поставил Вооруженным силам Украины (ВСУ) 1 миллион снарядов, опоздав таким образом на 8,5 месяца. По словам бывшего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, ЕС также будет поддерживать Киев программами по обучению солдат.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар «Искандерами» и «Кинжалами» по Украине. Среди целей военный аэродром в Киеве

      В России подорожали подержанные машины

      Российский военный рассказал об уничтожении первого танка Abrams на СВО

      Анна Семенович снялась в откровенных позах в платье с глубоким вырезом на груди

      Минобороны назвало использованное при ответе на удар ATACMS по Таганрогу вооружение

      В США подтвердили планы передать Украине оружие до конца срока Байдена

      На Западе раскрыли последствия прекращения США помощи Украине

      Близнец бойца СВО попытался лишить его вдову наследства

      Полковник раскрыл особенности ударивших по Украине «Искандеров» и «Кинжалов»

      Россия нанесла массированный удар по Украине в ответ на запуск ATACMS по Таганрогу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше