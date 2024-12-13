Еврокомиссар Кубилюс: несмотря на санкции, Россия развила оборонное производство

Несмотря на давление стран Запада, Россия развила оборонную промышленность и достигла в ней успехов. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.

«Сегодня Россия производит за три месяца больше вооружений, чем может произвести вся европейская оборонная промышленность, а за шесть месяцев — больше вооружений, чем есть в распоряжении всего бундесвера», — отметил представитель Европейского союза (ЕС).

По его словам, политика санкций показала свою неэффективность, так как она не помешала нарастить военное производство.

18 ноября Евросоюз поставил Вооруженным силам Украины (ВСУ) 1 миллион снарядов, опоздав таким образом на 8,5 месяца. По словам бывшего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, ЕС также будет поддерживать Киев программами по обучению солдат.