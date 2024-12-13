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17:21, 13 декабря 2024Мир

В ЕС раскрыли позицию по санкциям против Сирии

ЕС пока не обсуждает снятие санкций против Сирии и следит за властями
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Европейский союз (ЕС) пока не обсуждает снятие санкций против Сирии и следит за действиями новых властей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«С начала гражданской войны 11 лет назад против Сирии были введены значительные санкции. Сейчас идет обсуждение не того, стоит или нет снимать санкции. Сейчас важно оценить, как новые власти в Дамаске будут действовать, в частности, в отношении защиты этнических и религиозных меньшинств», — отметили представители Брюсселя.

Также было отмечено, что в Евросоюзе будут обращать особое внимание на действия нового руководства Сирии по вопросу нормализации ситуации в стране и какие для этого будут приняты меры.

Ранее представитель ЕК Ануар Эль-Ануни заявил, что Еврокомиссия не поддерживает контакты с новыми властями в Сирии, в том числе с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) и ее лидером Абу Мухаммадом аль-Джулани, и продолжает считать их террористами. По его словам, Брюссель не намерен менять свою позицию.

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