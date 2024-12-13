В Грузии назвали решение США ввести санкции бессмысленным

На фоне того, как власти США закрывали глаза на нарушение прав человека при бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, их решение ввести санкции против республики выглядит непонятным и бессмысленным. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает ТАСС.
По его словам, уходящая администрация не вводила никаких санкций, когда при Саакашвили в стране были фактически уничтожены свободные СМИ, рэкет бизнеса стал частью государственной системы, а «пытки людей приняли особо жестокий характер». Папуашвили заключил, что из-за этих факторов позиция уходящей администрации США по введению санкций непонятна и бессмысленна.
Он также заявил, что нынешняя администрация США отправила в тюрьму участников штурма Капитолия в январе 2021 года, а на нападение на здание парламента Грузии закрывает глаза. «Видимо, то, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку», — заключил Папуашвили.
Ранее США ввели визовые ограничения против чиновников Грузии. В Госдепе США объяснили, что такие меры приняты против тех, кто «ответственен или причастен к подрыву демократии в Грузии».