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11:41, 13 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии назвали решение США ввести санкции бессмысленным

Спикер парламента Грузии: решение США ввести санкции бессмысленно
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Рухкян Давид / РИА Новости

На фоне того, как власти США закрывали глаза на нарушение прав человека при бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, их решение ввести санкции против республики выглядит непонятным и бессмысленным. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

По его словам, уходящая администрация не вводила никаких санкций, когда при Саакашвили в стране были фактически уничтожены свободные СМИ, рэкет бизнеса стал частью государственной системы, а «пытки людей приняли особо жестокий характер». Папуашвили заключил, что из-за этих факторов позиция уходящей администрации США по введению санкций непонятна и бессмысленна.

Он также заявил, что нынешняя администрация США отправила в тюрьму участников штурма Капитолия в январе 2021 года, а на нападение на здание парламента Грузии закрывает глаза. «Видимо, то, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку», — заключил Папуашвили.

Ранее США ввели визовые ограничения против чиновников Грузии. В Госдепе США объяснили, что такие меры приняты против тех, кто «ответственен или причастен к подрыву демократии в Грузии».

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