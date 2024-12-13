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04:17, 13 декабря 2024Мир

В Ливии отреагировали на призыв к россиянам не посещать страну

МИД Ливии попросил РФ объяснить рекомендацию воздержаться от посещения страны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел Ливии обратилось к России за разъяснениями из-за рекомендации воздержаться от поездок в страну. Об этом говорится в заявлении ливийского внешнеполитического ведомства, которое приводит РИА Новости.

В МИД сообщили, что внимательно изучили заявление российских властей и призвали их объяснить, с чем связана их рекомендация отказаться от посещения страны. В ведомстве подчеркнули, что ждут разъяснений в срочном порядке.

Ранее посольство России в Ливии заявило о напряженной ситуации в стране и посоветовало россиянам не пересекать территорию Ливии на каком-либо транспорте, включая велосипед.

Ливийский город Триполи попал в список худших для жизни иностранцев городов. Лучшим городом для экспатов был признан швейцарский Цюрих.

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