Названы лучшие города мира для иностранцев

Bloomberg: лучшими городами мира для экспатов признали Цюрих, Вену и Женеву

Лучшими городами для жизни экспатов признали Цюрих, Вену и Женеву. Самые комфортные мегаполисы мира для иностранцев назвали аналитики консалтинговой фирмы Mercer в своем отчете о качестве жизни (Quality of Living Report), с его результатами ознакомилось Bloomberg.

Первую строчку занял швейцарский Цюрих. Высокую оценку этот европейский мегаполис получил за выдающееся качество государственных услуг, низкий уровень преступности, активную культурную жизнь и следование принципам устойчивого развития. Однако стоит учитывать, что жить там дороже, чем во многих других городах.

В топ-10 лучших городов для экспатов также вошли Вена (Австрия), Женева (Швейцария), Копенгаген (Дания), Окленд (Новая Зеландия), Амстердам (Нидерланды), Франкфурт (Германия), Ванкувер (Канада), Берн (Швейцария) и Базель (Швейцария).

Среди самых неудачных для жизни иностранцев городов аналитики назвали Хартум (Судан), Багдад (Ирак), Банги (Центральноафриканская Республика), Сану (Йемен), Порт-о-Пренс (Гаити), Нджамену (Чад), Дамаск (Сирия), Киншасу (Демократическая Республика Конго), Уагадугу (Буркина-Фасо) и Триполи (Ливия).

В 2022 году лучшими городами для жизни и работы экспатов аналитики компании InterNations назвали Валенсию (Испания), Дубай (ОАЭ) и Мехико (Мексика).