Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:26, 3 декабря 2024Экономика

Названы лучшие города мира для иностранцев

Bloomberg: лучшими городами мира для экспатов признали Цюрих, Вену и Женеву
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Лучшими городами для жизни экспатов признали Цюрих, Вену и Женеву. Самые комфортные мегаполисы мира для иностранцев назвали аналитики консалтинговой фирмы Mercer в своем отчете о качестве жизни (Quality of Living Report), с его результатами ознакомилось Bloomberg.

Первую строчку занял швейцарский Цюрих. Высокую оценку этот европейский мегаполис получил за выдающееся качество государственных услуг, низкий уровень преступности, активную культурную жизнь и следование принципам устойчивого развития. Однако стоит учитывать, что жить там дороже, чем во многих других городах.

В топ-10 лучших городов для экспатов также вошли Вена (Австрия), Женева (Швейцария), Копенгаген (Дания), Окленд (Новая Зеландия), Амстердам (Нидерланды), Франкфурт (Германия), Ванкувер (Канада), Берн (Швейцария) и Базель (Швейцария).

Среди самых неудачных для жизни иностранцев городов аналитики назвали Хартум (Судан), Багдад (Ирак), Банги (Центральноафриканская Республика), Сану (Йемен), Порт-о-Пренс (Гаити), Нджамену (Чад), Дамаск (Сирия), Киншасу (Демократическая Республика Конго), Уагадугу (Буркина-Фасо) и Триполи (Ливия).

В 2022 году лучшими городами для жизни и работы экспатов аналитики компании InterNations назвали Валенсию (Испания), Дубай (ОАЭ) и Мехико (Мексика).

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Южной Корее объявлено военное положение, Минобороны созывает армейских командиров. Что случилось?

      В США заявили о «хорошо показавшем себя на Украине» российском Су-57

      Командование Южной Кореи назвало причину введения военного положения

      Певица Рита Ора кардинально сменила имидж

      Ургант пошутил над отношениями Познера с руководством Первого канала

      Стюардесса предложила сажать пассажиров в тюрьму за некоторые поступки в самолете

      Стало известно о возможности отменить военное положение в Южной Корее

      Валюта Южной Кореи упала к доллару после введения военного положения

      Жители российского города оказались вынуждены почти неделю жить без газа

      Назван вид спорта для профилактики деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше