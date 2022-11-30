Названы лучшие города для иностранцев

InterNations: лучшими городами для экспатов стали Валенсия, Дубай и Мехико

Лучшими городами для жизни и работы иностранных специалистов стали Валенсия (Испания), Дубай (ОАЭ) и Мехико (Мексика). К таким выводам пришли аналитики компании InterNations, пишет Bloomberg.

Эксперты опросили 11,9 тысячи экспатов, проживающих в 50 городах мира. По их мнению, возглавившая список лучших городов Валенсия отличается высоким качеством жизни. Кроме того, там хорошо развита сеть общественного транспорта, и есть много возможностей для занятий спортом. Дубай назвали гостеприимным городом для новоприбывших, отлично подходящим для работы и отдыха. Мехико, замкнувший тройку, отметили как дружелюбный и доступный для жизни в нем, однако указали, что он небезопасный. Кроме того, в десятку также попали Лиссабон, Мадрид, Бангкок, Базель, Мельбурн, Абу-Даби и Сингапур.

На последнем месте оказался Йоханнесбург (ЮАР) — опрошенные экспаты отметили его недоступность и небезопасность. Кроме того, в самый конец списка попали Франкфурт (Германия) и столица Франции Париж — из-за дорогого жилья. На последних строчках также оказались Стамбул (Турция), Гонконг (Китай), Гамбург (Германия), Милан (Италия), Ванкувер (Канада), Токио (Япония), Рим (Италия).

В декабре прошлого года аналогичный список возглавили Куала-Лумпур (Малайзия), Малага (Испания), Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), Сидней (Австралия) и Сингапур. Замкнули рейтинг Рим и Милан (Италия), Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика), Стамбул (Турция) и Токио (Япония). Москва оказалась на 49-й строчке из 57.